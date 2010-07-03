Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

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Подорожание авиабилетов в России по итогам года будет зависеть от стоимости авиакеросина, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова. Ее слова передает "Интерфакс".

Она напомнила, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России выросла на 7%. "Я думаю, что керосин – все-таки основное", – заявила Петрова, говоря о факторах роста цен.

Накануне заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам года авиабилеты подорожают на 9–10%. По его словам, в первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он подчеркнул, что вторые и третьи кварталы обычно прибыльны для авиакомпаний, а первые и четвертые – убыточны.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, из-за подорожания авиабилетов стоимость туров может вырасти в пределах 5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит деятельность АЭВТ на предмет сговора. Решение приняли после появления информации о росте стоимости авиабилетов по итогам 2019 года.

В ФАС подчеркнули, что вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров. Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в топ-3 самых популярных направлений у россиян оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

По мнению экспертов, цены на курортах в России, Турции и Кипре в августе и сентябре примерно одинаковые. Однако в некоторых случаях сэкономить получится именно осенью. Например, в Сочи дешевле всего отдохнуть после 15 сентября. Тур в Таиланд также можно купить по сниженным ценам, но в это время там может быть дождливо.

