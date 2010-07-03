Стоимость туров может вырасти из-за подорожания авиабилетов

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Стоимость туров может вырасти в пределах 5% из-за подорожания авиабилетов. Об этом Агентству "Москва" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Стоимость перевозки, конечно, значимая величина, но определяет конечную стоимость комплекс факторов, прежде всего, это конкурентноспособность. В целом, конечно, влияние будет, как правило, возможно подорожание от 5% и выше", – сказал Барзыкин.

Он также отметил, что заявления о подорожании стоимости авиабилетов и туров происходят регулярно из-за повышения цен на топливо. Однако, отмечает специалист, она начинается от 100 рублей и выше, поэтому на 10% стоимость тура вряд ли подорожает. Возможная коррекция будет необходима только на востребованные направления, подчеркнул Барзыкин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиабилеты в России могут подорожать на 10%. Рост цен по итогам года прогнозируют в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

По словам экспертов, прежде всего повлиять на стоимость билетов может резкое повышение цен на авиакеросин. Также существенный фактор – это большие убытки перевозчиков.

В АЭВТ отмечают, что только в первом квартале авиакомпании потеряли 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в топ-3 самых популярных направлений у россиян прошедшим летом оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

По мнению экспертов, цены на курортах в России, Турции и Кипре в августе и сентябре примерно одинаковые. Однако в некоторых случаях сэкономить получится именно осенью. Например, в Сочи дешевле всего отдохнуть после 15 сентября. Тур в Таиланд также можно купить по сниженным ценам, но в это время там может быть дождливо.

