Крыльев нет: как не стать жертвой мошенников при покупке авиабилета

Запрос в поисковике, несколько нажатий мышкой – и можно паковать чемоданы в отпуск. Найти билет на самолет в интернете просто – это быстро и удобно, однако не всегда безопасно. Москва 24 рассказывает, как не стать жертвой авиамошенников и не купить билет, которого нет.

Как работают черные продавцы

Схемы мошенников могут быть разными, но многие из них начинаются с одного: красивых обещаний очень низких цен на авиабилеты. Рекламные страницы могут всплывать из ниоткуда в соцсетях, иногда (если пользователь уже "пробивал почву" и искал билеты на определенное направление) на всплывающих баннерах с контекстной рекламой даже указаны ваши пункты назначения и привлекательная стоимость. Клик на рекламу приводит на неизвестную страничку, пестрящую скидками и предложением улететь на Сейшелы за пять тысяч рублей. Самое время включить мозг.

Если вы ранее ничего не покупали на этом сайте, а цена билетов баснословно низкая, да еще и онлайн-консультант во всплывающем окне приторно навязчив, стоит остановиться: велик риск остаться и без денег, и без билетов. Бывает, мошеннический сайт копирует официальный сайт авиакомпании или знакомого поисковика-агрегатора. Внимательно прочитайте название – оно может отличаться на одну букву или символ, и эта буква будет стоить потерянных денег и испорченного отпуска.

"Надо обращать внимание на официальное название перевозчика, правильное название компании. Покупать на сайтах или в приложениях самого перевозчика. Опасность представляют так называемые фишинговые сайты, которые очень похожи на официальные, но отличаются символом, например, в названии. Если вы переходите по какой-то ссылке, например, из рекламного письма, нужно внимательно следить, куда она уводит и что там написано. На фишинговом сайте вы оставляете свои персональные данные и данные своей карточки мошенникам", – пояснил Москве 24 руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. Посмотрите на домен: не зарегистрированный на территории РФ домен опасен тем, что в случае мошенничества деньги вернуть не получится. Российские механизмы воздействия тут будут бессильны.

Мошенники прячутся в соцсетях и на форумах. Под видом родственников или сотрудников авиакомпании предлагают "скидки", "корпоративные тарифы", "билеты для своих" по очень низким ценам. Переводят разговор в личные сообщения, просят оплатить билеты – и скрываются с деньгами. Но стадия оплаты – второй шанс распознать обман. Платеж должен проходить с указанием трехзначного кода, который указан на карте, и подтверждением 3D Secure. Никаких переводов на карту или счет, PayPal, "Яндекс.Деньги" или на онлайн-кошельки.

Где покупать и как проверить подлинность авиабилетов

Безопаснее всего покупать билет на официальных сайтах или популярных, проверенных и давно существующих агрегаторах, которые позволяют увидеть цены разных авиакомпаний. Но и здесь бдительность не повредит. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов советует читателям Москвы 24 обратить внимание на наличие работающего контактного номера телефона и форму обратной связи: "Лучше бронировать все на официальных ресурсах, не переходить ни по каким ссылкам, рекламным баннерам с ценой, которая значительно ниже выставленной авиакомпанией. Билет должен прийти в течение 15 минут, если этого не произошло, стоит обратиться к продавцу либо напрямую в авиакомпанию".

Иногда на почту приходит билет, улететь по которому, увы, не получится. Бронь может быть оформлена по украденным или поддельным банковским картам, а значит, банк имеет право заблокировать ее – вместе с совершенными по ней операциями. Мошенники могут прислать и неоплаченную бронь, которая будет действительна какое-то время, но исчезнет, как только покупатель проверит ее подлинность. Поэтому стоит проверить билет не только сразу после покупки, но и через пару дней. Если билет куплен на не известном ранее сайте, можно перестраховаться и проверить ещё раз незадолго до вылета.

"Где бы ни был куплен билет, его необходимо проверять. Это можно сделать на сайте авиакомпании, введя код сканирования либо номер билета, либо иные данные (в компаниях бывает по-разному, иногда требуется вводить паспортные данные). Можно перезвонить непосредственно на горячую линию авиакомпании", – продолжает Зотов. Проверить билет можно и через одну из глобальных систем бронирования, куда после оплаты поступают данные о перевозке. Всего таких систем четыре, у каждой есть сайт для проверки: "Амадеус", "Сейбр", "Сирена", "Галилео".

Нужная вам система бронирования указана рядом с номером (кодом) бронирования: необходимо ввести фамилию пассажира на латинице так, как написано в билете, и номер бронирования. Сайт выдаст информацию, оплачен ли билет, а также данные о предстоящем полете, которые должны полностью совпадать с электронным билетом. Нелишним будет и проверить сайт, на котором вы собираетесь купить билет. Есть ресурсы, которые быстро и бесплатно дадут информацию о дате создания сайта и степени безопасности. Слишком "молодые" страницы должны насторожить: если сайт создан месяц-два назад, от покупки лучше воздержаться. Черные списки сайтов-обманок можно найти в интернете, однако стоит помнить, что они не всегда оперативно пополняются.

Можно ли вернуть деньги, отданные мошенникам?

Если деньги за билет переведены с карты на карту или кошелек, с ними нужно просто проститься. Если оплата проходила через платежные системы, есть шанс отменить транзакцию и вернуть деньги. Эта операция называется чарджбек. Заявление на чарджбек нужно подать в банк, выпустивший карту, как можно скорее. Задача обманутого – доказать мошенничество, поэтому пригодятся выписки со счетов, скриншоты переписок, данные о сайте. Если банк сочтет доказательства убедительными, заявление направят к представителям платежных систем (Visa, Mastercad, "Мир"), которые рассматривают каждый случай и принимают решение. Если факт мошенничества подтвердят, вам вернут деньги. Заявление в полицию тоже стоит написать.



Илья Зотов уверен, что с мошенническими сайтами нужно бороться, чтобы за одним случаем обмана не последовали другие. Эффективнее всего, по его мнению, блокировка таких ресурсов Роскомнадзором. "Мы сформировали реестр информационных ресурсов, ведущих нелегальную коммерческую деятельность с целью мошенничества и введения в заблуждение наших граждан. Если пассажир попадает на такой сайт и у него воруют деньги, он хотя бы может пожаловаться на такой ресурс, его заблокируют. Новые люди, по крайней мере, на него не попадут. У нас есть порядка 150 таких сайтов, и мы уже обратились в Роскомнадзор, чтобы принять меры по блокировке".

Екатерина Рукавичникова, Дарья Нещадим