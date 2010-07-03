ФАС назвала шантажом прогнозы о росте цен на авиабилеты

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на предмет сговора. Решение приняли после появления информации о росте стоимости авиабилетов по итогам 2019 года на 9–10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФАС.
"Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров. Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил, что по итогам года авиабилеты подорожают на 9–10%. По его словам, в первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Он подчеркнул, что вторые и третьи кварталы обычно прибыльны для авиакомпаний, а первые и четвертые – убыточны.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, из-за подорожания авиабилетов стоимость туров может вырасти в пределах 5%.
Как сообщалось ранее, в топ-3 самых популярных направлений у россиян оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.
По мнению экспертов, цены на курортах в России, Турции и Кипре в августе и сентябре примерно одинаковые. Однако в некоторых случаях сэкономить получится именно осенью. Например, в Сочи дешевле всего отдохнуть после 15 сентября. Тур в Таиланд также можно купить по сниженным ценам, но в это время там может быть дождливо.
Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов
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