В ФАС опровергли двузначные темпы роста цен на авиабилеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России не наблюдается, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как уточняется, в своем анализе ФАС отслеживает чистый рост стоимости на конкретных регулярных маршрутах внутри страны в сопоставимых условиях.

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС РФ проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ФАС отметили, что данные Росстата были неверно истолкованы.

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором сообщалось, что средняя цена на авиабилеты в экономкласс с января по август 2019 года увеличилась на 24,1%. По данным издания, подорожание билетов на самолет оказалось самым высоким с 2008 года.

4 сентября Владимир Путин в разговоре с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.

Перед этим начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что подорожание билетов по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости авиакеросина. Она подчеркнула, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России увеличилась на 7%.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров ранее рассказал, что авиабилеты по итогам этого года подорожают примерно на 9–10%.

В первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

