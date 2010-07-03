В ФАС опровергли двузначные темпы роста цен на авиабилеты

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России не наблюдается, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как уточняется, в своем анализе ФАС отслеживает чистый рост стоимости на конкретных регулярных маршрутах внутри страны в сопоставимых условиях.
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС РФ проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В ФАС отметили, что данные Росстата были неверно истолкованы.
Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором сообщалось, что средняя цена на авиабилеты в экономкласс с января по август 2019 года увеличилась на 24,1%. По данным издания, подорожание билетов на самолет оказалось самым высоким с 2008 года.
4 сентября Владимир Путин в разговоре с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.
Перед этим начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что подорожание билетов по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости авиакеросина. Она подчеркнула, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России увеличилась на 7%.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров ранее рассказал, что авиабилеты по итогам этого года подорожают примерно на 9–10%.
В первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
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