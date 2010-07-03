Рост цен на авиабилеты повторил антирекорд 2008 года

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Средняя цена на авиабилеты в экономкласс с января по август 2019 года увеличилась на 24,1%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Как уточняется, подорожание билетов на самолет оказалось самым высоким с 2008 года.

По данным Минтранса, увеличение стоимости авиаперевозок не должно превышать инфляцию, министерство планирует принять меры для сдерживания роста цен. Однако эксперты отмечают, что это произойдет только в том случае, если государство выделит финансовую поддержку.

Решение Минтранса, как сообщает издание, при долгосрочной перспективе потребует выравнивания конкурентной среды. Соответственно, нужно будет более активно субсидировать региональные и местные перевозки. Потребуется отказаться и от "плоских" тарифов на магистральных линиях.

Также, по данным специалистов, на росте цен на авиабилеты в нынешнем году отразился рост издержек авиакомпаний, которые накапливались в течение нескольких лет. Кроме того, роль сыграл и резкий скачок цен на топливо.

Ранее Владимир Путин в разговоре с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.

Перед этим начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что подорожание билетов по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости авиакеросина. Она подчеркнула, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России увеличилась на 7%.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров ранее рассказал, что авиабилеты по итогам этого года подорожают примерно на 9–10%.

В первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

