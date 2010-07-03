Самолет Новосибирск – Москва задержан на 10 часов

В Новосибирске самолет авиакомпании "Аэрофлот" почти на 10 часов задерживается с вылетом в Москву из-за технической неисправности, сообщает Агентство "Москва".
Рейс Толмачево – Шереметьево должен был быть выполнен в 5:50 по местному времени, однако теперь он запланирован на 16:30.
На рейс зарегистрированы 126 пассажиров. Им, как того требуют правила, предоставили прохладительные напитки и питание. В гостиницах разместили 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. В авиакомпании пояснили, что остальных пассажиров не заселили из-за отсутствия свободных номеров в ближайших гостиницах.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства о соблюдении прав авиапассажиров.
Ночью три столичных аэропорта сообщили о многочисленных задержках и отменах рейсов. Речь идет о Домодедово, Внуково и Шереметьево. Всего изменены 45 вылетов. О причинах отмен и задержек рейсов не сообщается.
Ранее самолет авиакомпании Air China вернулся в Вашингтон из-за возгорания. При посадке воздушное судно сбросило топливо.
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