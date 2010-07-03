Самолет авиакомпании Air China вернулся в Вашингтон из-за возгорания

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Boeing-777 китайской авиакомпании Air China, следующий по маршруту Пекин – Вашингтон, был вынужден вернуться из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на китайский портал Sina.

По имеющимся данным, инцидент случился в 00:39 по московскому времени. Самолет спустя час и 15 минут после вылета вернулся в аэропорт Вашингтона. При посадке воздушное судно сбросило топливо.

Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее самолет компании Red Wings изменил время вылета после перегрева одного из колес шасси. Рейс должен был проследовать по маршруту Тиват – Москва.