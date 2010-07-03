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Москва 24

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01:00

Самолет Тиват – Москва задерживается из-за перегрева шасси

происшествия за рубежом безопасность

01:00

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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Рейс Red Wings из Тивата в Москву изменил время вылета после перегрева одного из колес шасси. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

"Пассажиры разворотного рейса Тиват – Москва авиакомпании Red Wings (WZ534), которые должны были вылететь на указанном самолете в Москву в 17:35 по московскому времени, размещены в гостинице", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время посадки в аэропорту Черногории командир самолета произвел интенсивное торможение, что стало причиной перегрева. После посадки лайнер самостоятельно смог доехать до места стоянки.

Высадка пассажиров прошла в штатном режиме. Технические службы аэропорта уже выполнили нужные действия для охлаждения колеса.

"Все пассажиры чувствуют себя хорошо. С пассажирами на постоянной связи находятся представители авиакомпании", – добавили в организации.

Уточняется, что сегодня, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени в Red Wings смогут сообщить время вылета рейса WZ534.

Ранее сообщалось об отменах и задержках рейсов в столичных аэропортах. Изменения коснулись более 50 рейсов.

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происшествия за рубежом безопасность

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