В аэропортах столицы происходят переносы и отмены рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три столичных аэропорта сообщили о многочисленных задержках и отменах рейсов. Всего изменены 45 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано 8 рейсов и 2 отменено. В аэропорту Домодедово 23 вылета перенесли и еще 9 самолетов не взлетят совсем.

В воздушной гавани Шереметьево изменено время вылета 3 лайнеров.

О причинах отмен и задержек рейсов не сообщается.

Ранее самолет авиакомпании Air China вернулся в Вашингтон из-за возгорания. При посадке воздушное судно сбросило топливо.