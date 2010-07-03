СК просит арестовать замгендиректора "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

17:16
17:16
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Четверым фигурантам дела о хищениях в авиакомпании предъявлено обвинение. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.
В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Александрова, а также трех других фигурантов: юриста коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дины Кибец, председателя коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Александра Сливко и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.
Всем четверым предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Тем временем "Аэрофлот" заявил о сотрудничестве со следственными органами в связи с задержанием замгендиректора компании.
"В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств", – сообщил представитель перевозчика.
Владимир Александров был задержан 1 октября. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета.
Александров работает в авиакомпании с 2013 года. Ранее он работал в следственных органах СК.
По некоторым данным, "Аэрофлот" переплатил 250 миллионов рублей. СК и ФСБ изъяли документы из кабинета менеджера. Адвокат Владимира Александрова отрицает вину его подзащитного.
На сайте "Аэрофлота" указано, что Александров занимает должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года.
СК настаивает на аресте замгендиректора "Аэрофлота"
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