СК просит арестовать замгендиректора "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Четверым фигурантам дела о хищениях в авиакомпании предъявлено обвинение. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Александрова, а также трех других фигурантов: юриста коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дины Кибец, председателя коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Александра Сливко и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.

Всем четверым предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Тем временем "Аэрофлот" заявил о сотрудничестве со следственными органами в связи с задержанием замгендиректора компании.

"В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств", – сообщил представитель перевозчика.

Владимир Александров был задержан 1 октября. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета.

Александров работает в авиакомпании с 2013 года. Ранее он работал в следственных органах СК.

По некоторым данным, "Аэрофлот" переплатил 250 миллионов рублей. СК и ФСБ изъяли документы из кабинета менеджера. Адвокат Владимира Александрова отрицает вину его подзащитного.

На сайте "Аэрофлота" указано, что Александров занимает должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года.

