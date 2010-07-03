"Аэрофлот" попросил суд отпустить замгендиректора компании из СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Представитель компании "Аэрофлот" попросил Мосгорсуд освободить из СИЗО под домашний арест заместителя генерального директора компании Владимира Александрова. Об этом сообщает ТАСС.

"Компания "Аэрофлот" признана потерпевшей по делу. Как представитель потерпевшего я не вижу оснований для содержания Александрова под арестом, прошу освободить его под домашний арест", – сказал представитель компании.

Он добавил, что они готовы сотрудничать со следствием, отметив, что компания передала следствию всю необходимую документацию и готова и дальше помогать в расследовании дела.

Представитель прокуратуры также просила смягчить жалобу защиты и отправить Александрова под домашний арест. Однако представитель следствия настаивает на признании ареста законным, отметив, что это позволит "исключить контакты обвиняемых с другими лицами".

Сам Александров отказывается признавать свою вину. Согласно решению Басманного суда, Александров будет содержаться под стражей до 30 ноября.

Также арестованы юрист коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дина Кибец, председатель коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Александра Сливко и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров, действуя сообща с фигурантами дела, организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. При этом работы по контрактам выполняли юристы "Аэрофлота". Для исполнения договоров в 2016–2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов как минимум 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

