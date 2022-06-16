Ярмарка в стиле "Крым" открылась в районе Сокольники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Сокольники открылась межрегиональная ярмарка в стиле "Крым", сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
По его словам, павильон на 14 торговых мест рассчитан на круглогодичную работу.
"На ярмарке представлены частные хозяйства и крупные производители из Москвы, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Курской и Пензенской областей, а также из Краснодарского края и с Камчатки", – приводит его слова Агентство "Москва".
Немерюк отметил, что на ярмарке можно купить мясные деликатесы, рыбную продукцию, приправы и сухофрукты, свежий хлеб, кондитерские изделия, фрукты и овощи, а также фермерскую молочную продукцию.
Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Павильон находится по адресу улица Сокольнический Вал, владение 40.
Ранее сообщалось, что круглогодичная межрегиональная ярмарка открылась после реконструкции в Хорошевском районе Москвы по адресу проезд Березовой рощи, владение 2. В 30 точках ярмарки продаются соленья, овощи, фрукты, мясо, молоко, рыба, мед из Нижегородской, Московской, Тамбовской, Владимирской, Ивановской, Воронежской областей, Чувашии, Армении и Казахстана.
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