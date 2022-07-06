Суд признал замглавы "Аэрофлота" Александрова виновным в мошенничестве на 250 млн рублей

18:24
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Гагаринский суд Москвы признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении более 250 миллионов рублей у компании. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд установил: Александров и (Татьяна. – Прим. ред.) Давыдова, (Александра. – Прим. ред.) Сливко и (Дина. – Прим. ред.) Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", – заявила судья Ольга Арбузова.
В ходе прений сторон прокурор запросил для Владимира Александрова наказание в виде лишения свободы на 9 лет (с отбыванием срока в колонии общего режима) и штрафа в 1 миллион рублей.
То же наказание запросили для бывшей начальницы одного из отделов "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой, адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Все обвиняемые сейчас находятся в СИЗО и не признают вину.
Следствие считает, что Александров в 2016 году организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи. Кроме того, юристы должны были представлять интересы компании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в таких услугах отсутствовала в связи с наличием в авиакомпании собственного юридического департамента.
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