"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам "молдавской прачечной"

Тверской районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела "молдавской прачечной".

Участники схемы выводили деньги из России через фирмы-однодневки с помощью одного из банков Молдовы.

Главные фигуранты и участники схемы Александр Коркин и Алексей Соболев получили по 19 лет колонии строгого режима, Лев Пахомов – 17, Юсупов – 16, а Шарипова 15,5 общего режима. Все они были также оштрафованы.

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