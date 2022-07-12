Сильный пожар произошел на юге Волгограда

На юге Волгограда бушует сильный пожар. Пламя полыхает на горе, а под ней находится частный сектор. Местные жители в панике, так как огонь подбирается к их домам. Красноармейский район уже окутало смогом. Ситуацию еще усугубляет ветер.

На месте работают сотрудники МЧС. По их словам, на горе загорелась сухая трава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



