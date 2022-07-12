В Царицыне эвакуировали здание, в котором расположен МФЦ. Предварительно, поступил анонимный звонок о минировании.

Сотрудников и посетителей вывели на улицу. На месте начали работу оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.