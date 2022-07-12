В Великобритании загорелось огромное поле

В Великобритании загорелось гигантское поле. Пожар произошел в Северном Йоркшире. Жилых домов рядом с местом пожара нет.

Водитель, который проезжал мимо, снял на видео бушующее пламя. Экстренные службы предупредили, что возможны новые возгорания, на регион скоро двинется экстремальная жара, температура поднимется выше 32 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.