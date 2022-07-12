Самолет загорелся при посадке в Атланте. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

По предварительным данным, все произошло из-за перегрева тормозов. Лайнер летел из Тампы, полет был штатным, проблемы начались только при посадке. Обошлось без пострадавших.

Как только самолет залили пеной, его отбуксировали в ремонтный ангар, чтобы выяснить причины ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.