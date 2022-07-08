Россияне потратили на антидепрессанты более 3,5 млрд в 2022 году

Россияне потратили на антидепрессанты более трех с половиной миллиардов рублей в 2022 году. Аналитики рассказали, что в 2021 году цифра была меньше на 87%. При этом многие успокоительные, которые россияне могут купить в аптеках, – иностранного производства.

Не прекратят ли поставки заграничных лекарств? Есть ли достойные российские аналоги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.