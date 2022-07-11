"Московский патруль": смертельно ранившему атамана казачьих войск предъявили обвинение

В Подмосковье следователи предъявили обвинение мужчине, который случайно убил шашкой атамана "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" Сергея Капитонова. На допросе обвиняемый во всем сознался и рассказал, что произошло во время тренировки по спортивной рубке.

По его словам, казаки оттачивали навык в рассечении шашкой пластиковой бутылки. Он не заметил, как атаман оказался рядом, занес с левой стороны шашку и нанес удар по бутылке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

