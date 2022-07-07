Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с бензовозом под Красноярском

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Двое взрослых и ребенок разбились в аварии с бензовозом под Красноярском, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

ЧП произошло на 26-м километре дороги Епишино – Северо-Енисейский. Там столкнулись автомобиль Nissan и бензовоз. Находившиеся в салоне легковушки мужчина, женщина и ребенок погибли.

"Еще один несовершеннолетний 2021 года рождения, ехавший в легковушке, а также водитель грузовика 1984 года рождения госпитализированы", – заявили в МВД.

Ранее два человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с другой машиной.

