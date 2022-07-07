Авария с участием двух автомобилей произошла на юге Москвы

Видео: предоставлено очевидцем

На пересечении улиц Воронежской и Генерала Белова на юге Москвы столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Во втором автомобиле находились дети 1,9 и 2 месяцев. Их обследуют врачи.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города, в том числе несколько бригад скорой медицинской помощи и пожарные расчеты. Движение на данном участке затруднено.

Ранее два человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей на Большом Каменном мосту. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с другой машиной.