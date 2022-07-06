Массовая авария произошла на Калужском шоссе в столице

На Калужском шоссе произошла массовая авария – столкнулись пять машин. ДТП зафиксировали по направлению в область, рядом с Голохвастово.

О пострадавших данных нет. Судя по повреждениям, столкновение не было. На месте работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.