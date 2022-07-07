Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Египте – СМИ

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Фото: AP Photo/Amr Nabil
На юге Египта произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли не менее восьми человек, 36 получили травмы, сообщает газета al-Masry al-Youm.
"Автобус перевернулся на трассе, ведущей в Абу-Симбел в провинции Асуан: восемь человек погибли, 36 ранены", – сообщило издание.
В Абу-Симбеле находятся популярные у туристов храмовые комплексы Древнего Египта.
Ранее в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье пострадали девять человек, трое из которых – предположительно, граждане РФ. Остальные шесть пострадавших являются местными жителями.
До этого сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Транспортное средство врезалось в бетономешалку около озера Кейджегиз. В результате аварии некоторые туристы получили травмы, погибших нет.
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