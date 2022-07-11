Крупная авария произошла в Люберцах. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП.

Водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора, вылетел на встречную полосу, столкнулся с такси и заехал на автобусную остановку. В итоге три человека госпитализированы. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.