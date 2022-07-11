"Московский патруль": автомобиль сбил трех человек в подмосковных Люберцах

Каршеринговый автомобиль сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу в подмосковных Люберцах. Авария произошла на Октябрьском проспекте.

По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля вылетел на полосу встречного движения на красный сигнал светофора. Затем он столкнулся с машиной такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

