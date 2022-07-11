Метеоролог предупредил отдыхающих в Сочи об опасности выхода смерчей на побережье

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Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил отдыхающих в Сочи об опасности выхода смерчей на побережье. Об этом сообщает News.ru.
"Ситуация в Сочи сейчас действительно непростая. В этом регионе сейчас серьезные осадки и довольно сильные порывы ветра. Также из-за высокой температуры воды можно ожидать выхода смерчей на сушу", – рассказал Шувалов.
При этом эксперт добавил, что туристам не стоит отменять поездки на юг России, так как погода в этом регионе полностью нормализуется уже к 14 июля.
Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края количество выпавших за ночь осадков в 2,5 раза превысило отметку "опасное явление". Кроме того, в Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, при этом обошлось без пострадавших.
В администрации Сочи объявили о закрытии пляжей из-за непогоды.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах России.
Он уточнил, что в Ростовской области и Краснодарском крае в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду.
Несколько южных курортов России пострадали от мощных ливней
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