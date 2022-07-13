В Москве задержали стюардессу, обокравшую пассажира из Турции

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На одной из улиц Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали стюардессу, подозреваемую в краже денежных средств пассажира, летевшего из Антальи в Шереметьево. Ей оказалась женщина в возрасте 35 лет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

"Выяснилось, что девушка нашла в воздушном судне оставленный кошелек. Однако, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы", – прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в полицию Шереметьево обратился мужчина, оставивший на борту документы и портмоне. После получения личных вещей пассажир рейса сообщил о нехватке средств в кошельке. По его словам, в нем отсутствовала сумма в 6 400 евро.

Известно, что бортпроводница уже признала вину. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации посетителей из нескольких ТЦ в Москве. Действия были необходимы из-за угроз "минирования" объектов. В число зданий, подверженных опасности, также вошли отели и образовательные учреждения.