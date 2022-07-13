Эксперты сообщили, что часто за руль автомобилей каршеринга садятся нетрезвые водители

На Октябрьском проспекте арендованная машина выехала на встречную полосу и сбила трех человек на пешеходном переходе. А затем каршеринг врезался в такси у автобусной остановки. В итоге два человека погибли и пострадал подросток.

В целом, аварий с каршерингом меньше не становится, говорят специалисты. По их словам, часто за руль таких машин садятся нетрезвые люди. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.