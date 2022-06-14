"Московский патруль": сотрудники почтовой таможни задержали контрабанду чучел животных

Необычную контрабанду задержали сотрудники почтовой таможни. В ходе сканирования посылок рентгеном они обнаружили чучела редких птиц и животных, в том числе тюленей.

Никакой разрешающей документации к посылкам приложено не было. Теперь отправителю грозят крупные штрафы. На него уже завели 8 административных дел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

