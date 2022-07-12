NASA показала снимки вселенной с телескопа "Джеймс Уэбб"

NASA показала снимки вселенной с самого большого в истории телескопа "Джеймс Уэбб".

Ему удалось заснять скопление галактик таким, как оно выглядело более 4,5 миллиарда лет назад.

Какие открытия новый телескоп подарит науке и что феноменального в его снимках рассказал научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Кононов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.