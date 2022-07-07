Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Павел Швец/космический центр "Южный"/"Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным спутником "ГЛОНАСС-К" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ.

Боевые расчеты Космических войск Воздушно-космических сил провели пуск 7 июля в 12:18 по московскому времени. Он прошел успешно.

В начале апреля с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. После этого в расчетное время космический аппарат был выведен на орбиту, принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

До этого, 22 марта, ракета-носитель "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме. Ракету сопровождали боевые расчеты ВКС РФ.

