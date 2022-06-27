"Wow эффект": водонепроницаемая робособака

В социальных сетях завирусилось видео с трюками робособаки. Обычно в трендах бывает Spot, детище инженеров из Бостона. Но в этот раз интернет восхищается его китайским двойником, который ходит под водой и катает на себе человека.

Продукт китайских разработчиков водонепроницаем – он может зайти на глубину более метра. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".