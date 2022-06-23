"Wow эффект": британские ученые показали новую технологию левитации

Ученые из университетского колледжа Лондона показали новую технологию, которая позволяет предметам буквально парить в воздухе при помощи звуковых волн.

Сам принцип знаком специалистам давно, но раньше такую технологию можно было использовать только в пустом пространстве. Теперь британцы подключили искусственный интеллект, который быстро подстраивает звуковые волны под неровные поверхности.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".