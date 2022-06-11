В России за сутки госпитализированы 1 362 человека с COVID-19

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В России за сутки госпитализированы 1 362 человека с коронавирусной инфекцией. Этот показатель на 4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 регионах, снижение зафиксировано в 44 субъектах. В семи российских регионах ситуация не изменилась.

Всего выявлено 3 627 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 72 пациента. Выздоровели между тем 4 827 человека.

С начала пандемии в России выявили 18 373 184 случая COVID-19, выздоровели – 17 791 081.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что отказываться от коронавирусных ограничений пока рано. По его словам, история с COVID-19 уже на исходе, однако один-два "серьезных витка" еще могут быть.

