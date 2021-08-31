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Наука

17:54

Биологи обнаружили влияние электрического тока на заживление ран

медицина наука

Фото: depositphotos/tolokonov

Биологи из Принстонского университета в результате исследований обнаружили, что с помощью электрического тока можно существенно ускорить процесс заживления ран. Описание метода они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает "Газета.ру".

В исследовании ученые под руководством Гавуна Шима разорвали связь между живыми клетками вокруг раны. После этого их сдвинули в рану электрическим полем и восстановили связи обратно. Биологи заявили, что буквально заставили кожу ползти.

Опыт проводился на тонкой мышиной коже. Однако следует проверить исследование на более толстом слое кожи, чтобы можно было говорить о возможном практическом применении метода, отметили ученые.

Связь ран и электричества была известна еще в середине XIX века, когда ученые заметили слабый ток, образующийся в месте порезов. Тогда исследователи пришли к выводу, что клетки тела могут ощущать ток и следовать за ним, восстанавливая ткани. Этот процесс назвали гальванотаксисом.

Отмечается, что до сих пор врачи еще не придумали, как эффективно использовать метод в клинической практике.

Ранее ученые объяснили связь между сном и уровнем холестерина в крови человека. Исследование показало, что у тех, кто спит меньше 5–6 часов и больше 8 часов в день, растет риск подъема уровня триглицеридов и низкого уровня липопротеинов высокой плотности.

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