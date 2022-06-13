"Роскосмос" и ЕКА вернулись к переговорам по миссии ExoMars

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Европейское космическое агентство и корпорация "Роскосмос" возобновили контакты по миссии ExoMars, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕКА.

"У нас (с "Роскосмосом". – Прим. ред.) состоялись обсуждения относительно миссии ExoMars", – говорится в сообщении.

В ЕКА уточнили, что новые данные могут появиться после заседания Совета агентства в среду, 15 июня.

В марте Европейское космическое агентство объявило о решении отказаться от участия в совместной миссии ExoMars. Рогозин отмечал, что из-за ухода партнеров РФ может упустить несколько лет, но справится с поставленной задачей. Для этого отечественные эксперты сделают новый посадочный модуль, обеспечат его ракетой-носителем "Ангара" и выполнят пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.