В ГД внесли законопроект о создании российского аналога магазина мобильных приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание отечественного магазина мобильных приложений. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом также предусматривается обязательная предустановка данного магазина на технические устройства.

"Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий", – отмечают авторы проекта.

Согласно пояснительной записке к документу, бюджетные средства не будут привлечены к созданию российского аналога магазина приложений.

Отмечается, что данная инициатива даст возможность обеспечить отказоустойчивость и бесперебойность оказания россиянам интернет-сервисов, частных и госуслуг.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня. Контролировать его разработку поручили Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

25 мая бета-версия российского магазина приложений RuStore от VK и Минцифры стала доступна для пользователей гаджетов на платформе Android.

Как уточнили в Минцифры РФ, свыше 100 приложений доступны пользователям, среди них приложения мобильных операторов, сервисы "Яндекса", VK, Сбера, госуслуг, а также игры и маркетплейсы. Кроме того, в бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности "Лаборатории Касперского" и VK.

