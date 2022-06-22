В ГД внесли законопроект о создании российского аналога магазина мобильных приложений

22 июня, 20:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание отечественного магазина мобильных приложений. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом также предусматривается обязательная предустановка данного магазина на технические устройства.
"Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий", – отмечают авторы проекта.
Согласно пояснительной записке к документу, бюджетные средства не будут привлечены к созданию российского аналога магазина приложений.
Отмечается, что данная инициатива даст возможность обеспечить отказоустойчивость и бесперебойность оказания россиянам интернет-сервисов, частных и госуслуг.
В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня. Контролировать его разработку поручили Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.
25 мая бета-версия российского магазина приложений RuStore от VK и Минцифры стала доступна для пользователей гаджетов на платформе Android.
Как уточнили в Минцифры РФ, свыше 100 приложений доступны пользователям, среди них приложения мобильных операторов, сервисы "Яндекса", VK, Сбера, госуслуг, а также игры и маркетплейсы. Кроме того, в бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности "Лаборатории Касперского" и VK.
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