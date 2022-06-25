Запуск Crew Dragon, в экипаж которого может войти Анна Кикина, запланирован на осень

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Запуск американского корабля Crew Dragon запланирован на 1 сентября, сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

В состав экипажа могут включить единственную женщину в отряде космонавтов Роскосмоса Анну Кикину.

В апреле орбитальный транспортник Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю экипаж из космических туристов после 15 дней пребывания на борту Международной космической станции.

Четыре члена экипажа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе – потратили на предварительную подготовку к возвращению на Землю несколько часов.

Отстыковку несколько раз переносили из-за погоды. В итоге космические туристы пробыли на МКС на пять дней больше запланированного срока. При этом каждый заплатил за участие в миссии 55 миллионов долларов.