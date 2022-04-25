Корабль Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС на Землю

Видео: youtube.com/SpaceXly

Орбитальный транспортник Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю экипаж из космических туристов после 15 дней пребывания на борту Международной космической станции.

Четыре члена экипажа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе – потратили на предварительную подготовку к возвращению на Землю несколько часов.

Космический корабль приводнился в акватории Атлантического океана у берегов американского штата Флорида в 13:06 по времени Восточного побережья США (20:06 по московскому времени), преодолев плотные слои атмосферы примерно за 6 минут.

Ранее сообщалось, что отстыковку несколько раз переносили из-за погоды. В итоге космические туристы пробыли на МКС на пять дней больше запланированного срока. При этом каждый заплатил за участие в миссии 55 миллионов долларов.