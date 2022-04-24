Застрявшие на МКС туристы вернутся на Землю 25 апреля

Застрявшие на МКС космические туристы должны вернуться на Землю 25 апреля. Ожидается, что корабль Crew Dragon покинет станцию 24 апреля, а затем приводнится у берегов Флориды.

Отстыковку несколько раз переносили из-за погоды. В итоге космические туристы пробыли на МКС на пять дней больше запланированного срока. При этом каждый заплатил за участие в миссии 55 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.