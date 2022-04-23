Манипулятор ERA планируется впервые включить после его интеграции с МКС 28 апреля

Фото: телеграм-канал "Роскосмоса"

Манипулятор ERA будет впервые запущен во время выхода в открытый космос 28 апреля, сообщил ТАСС космонавт Олег Артемьев, находящийся на борту МКС.

По его словам, в ходе внекорабельной деятельности планируется смонтировать ряд поручней, оттолкнуть чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции, расфиксировать блокировку механизма захвата концевых эффектов.

Кроме того, коллега Олега Аремьева и Дениса Матвеева, космонавт Сергей Корсаков будет оператором манипулятора.

Ранее сообщалось, что Артемьев и Матвеев в ходе выхода в открытый космос закончили устанавливать внешний пульт управления манипулятора ERA. Уточняется, что после перемещения пульта управления из модуля "Поиск" на поверхность модуля "Наука" космонавты установили его и подключили к нему кабели, затем Артемьев провел проверку работоспособности.

Выходной люк модуля "Поиск" был закрыт 19 апреля в 00:37 по московскому времени. Артемьев и Матвеев провели в открытом космосе 6 часов 37 минут. Для Артемьева это был четвертый выход в космос в карьере, для Матвеева – первый. Уточняется, что на наружной поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" космонавты смонтировали три поручня на ERA, сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установили адаптер переносного рабочего места.

Владимир Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25".

