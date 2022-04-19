Российские космонавты завершили выход в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

Фото: телеграм-канал Роскосмоса
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос в рамках подготовки дистанционного манипулятора ERA к работе. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.
"Выходной люк модуля "Поиск" был закрыт 19 апреля в 00:37 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Артемьев и Матвеев провели в открытом космосе 6 часов 37 минут. Для Артемьева это был четвертый выход в космос в карьере, для Матвеева – первый. Уточняется, что на наружной поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" космонавты смонтировали три поручня на ERA, сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установили адаптер переносного рабочего места.
Ранее сообщалось, что Артемьев и Матвеев в ходе выхода в открытый космос закончили устанавливать внешний пульт управления манипулятора ERA. Уточняется, что после перемещения пульта управления из модуля "Поиск" на поверхность модуля "Наука" космонавты установили его и подключили к нему кабели, затем Артемьев провел проверку работоспособности.
Владимир Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25".
До этого сообщалось, что в России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне. Луномашина будет содержать несущий каркас, на которую встроят стрелу с экскаваторным ковшом, бульдозерный отвал и рыхлитель. Также на ней будет размещена площадка для космонавта со специальными креплениями для ботинок скафандра.
Космонавты вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к работе – "Роскосмос"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: