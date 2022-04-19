Российские космонавты завершили выход в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

Фото: телеграм-канал Роскосмоса

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос в рамках подготовки дистанционного манипулятора ERA к работе. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

"Выходной люк модуля "Поиск" был закрыт 19 апреля в 00:37 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Артемьев и Матвеев провели в открытом космосе 6 часов 37 минут. Для Артемьева это был четвертый выход в космос в карьере, для Матвеева – первый. Уточняется, что на наружной поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" космонавты смонтировали три поручня на ERA, сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установили адаптер переносного рабочего места.

Ранее сообщалось, что Артемьев и Матвеев в ходе выхода в открытый космос закончили устанавливать внешний пульт управления манипулятора ERA. Уточняется, что после перемещения пульта управления из модуля "Поиск" на поверхность модуля "Наука" космонавты установили его и подключили к нему кабели, затем Артемьев провел проверку работоспособности.

Владимир Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25".

До этого сообщалось, что в России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне. Луномашина будет содержать несущий каркас, на которую встроят стрелу с экскаваторным ковшом, бульдозерный отвал и рыхлитель. Также на ней будет размещена площадка для космонавта со специальными креплениями для ботинок скафандра.

