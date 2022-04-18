Космонавты подключили внешний пульт манипулятора ERA на модуле "Наука"

Фото: "Роскосмос"
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе выхода в открытый космос закончили устанавливать внешний пульт управления манипулятора ERA, следует из трансляции "Роскосмоса".
Уточняется, что после перемещения пульта управления из модуля "Поиск" на поверхность модуля "Наука" космонавты установили его и подключили к нему кабели, затем Артемьев провел проверку работоспособности.
Для выполнения задач космонавты разделились: пока Артемьев работал с манипулятором, Матвеев участвовал в снятии чехлов с пассивных устройств фиксации.
Отмечается, что космонавтам еще предстоит смонтировать поручни на манипуляторе и оборудовать адаптер переносного рабочего места.
Российские космонавты начали 7-часовой выход в открытый космос с борта МКС около 18:00 по московскому времени в понедельник, 18 апреля. Он состоялся более чем с 30-минутным опозданием. Артемьев и Матвеев планируют вернуться на станцию и закрыть люк в 00:03 (по московскому времени) вторника, 19 апреля.
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