Российские космонавты начали выход в открытый космос

Видео: youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали 7-часовой выход в открытый космос с борта МКС. Он состоялся более чем с 30-минутным опозданием, следует из трансляции "Роскосмоса".

В 18:01 по московскому времени космонавты открыли люк модуля "Поиск" и начали выходить на поверхность станции для выполнения некоторых работ по интеграции европейского манипулятора ERA. Они планируют вернуться на станцию и закрыть люк в 00:03 (по московскому времени) вторника, 19 апреля.

В ходе выхода в открытый космос Артемьеву и Матвееву нужно будет установить, подключить и провести проверку внешнего пульта управления манипулятором ERA, сделать на него три поручня и оборудовать адаптер переносного рабочего места. Помимо этого, космонавты должны будут снять чехлы с пассивных устройств фиксации и основных летных точек, а также экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя манипулятора.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. Он уточнил, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25".

До этого сообщалось, что в России разработали и запатентовали экскаватор для работы на Луне. Луномашина будет содержать несущий каркас, на которую встроят стрелу с экскаваторным ковшом, бульдозерный отвал и рыхлитель. Также на ней будет размещена площадка для космонавта со специальными креплениями для ботинок скафандра.