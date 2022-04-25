Корабль Crew Dragon компании SpaceX с туристами отстыковался от МКС

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем космических туристов отделился от МКС и направился к Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Отмечается, что отстыковка аппарата от станции произошла в автоматическом режиме после небольшой задержки. До этого были обнаружены проблемы с коммуникационным оборудованием.

Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида около 13:00 по местному времени (20:00 по московскому времени) в понедельник, 25 апреля.

Ранее сообщалось, что отстыковку несколько раз переносили из-за погоды. В итоге космические туристы пробыли на МКС на пять дней больше запланированного срока. При этом каждый заплатил за участие в миссии 55 миллионов долларов.