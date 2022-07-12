Space X провела испытания ракеты-носителя Super Heavy для корабля Starshi

Компания Space X провела испытания ракеты-носителя Super Heavy для космического корабля Starship. Его компания Илона Маска разрабатывает для полетов на Марс.

Однако в южном Техасе все пошло не так, как планировалось. Маск сначала написал, что все идет по плану, но потом удалил пост и сообщил, что ничего хорошего не произошло, и оценивается ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.