Специалисты NASA потеряли связь с летящим к Луне аппаратом Capstone. В настоящее время проблему пытаются устранить. При этом техники уверены, что с кораблем все в порядке, он следует заданным курсом и имеет на борту достаточное количество топлива.

У команды пока есть время для исправления неполадки. Но через несколько дней нужно будет провести коррекцию траектории. И, если этого не сделать, Capstone промахнется мимо луны и улетит в глубокий космос.

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