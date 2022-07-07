Ракета-носитель Minotaur для вывода спутников США на орбиту взорвалась при испытаниях

Фото: youtube.com/321 Launch Life

Ракета-носитель Minotaur, используемая Пентагоном для выведения спутников на орбиту Земли, взорвалась в ходе испытаний, передает РИА Новости.

"В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки", – рассказали в Военно-воздушных силах США.

Причины взрыва будут устанавливать представители специально созданной группы.

Твердотопливная ракета Minotaur используется министерством обороны США для работы с военными и разведывательными аппаратами. Испытания проходили в рамках разработки возвращаемого аппарата ВВС.

Ранее сообщалось, что ракета американской частной компании Astra – Rocket 3.3 – не смогла вывести на орбиту два малых спутника миссии NASA Tropics.